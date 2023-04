Tragedia a Udine, un uomo ha perso il controllo del trattore che stava guidando ed è rimasto schiacciato: è morto poche ore dopo essere arrivato in ospedale a causa della gravità delle lesioni riportate.

Schiacciato dal trattore a Udine, morto un uomo di 69 anni: ha perso il controllo del mezzo

Bruno Paschini è morto a 69 anni dopo aver lottato per ore tra la vita e la morte. Nel pomeriggio di martedì 18 aprile, l’uomo è stato trasportato in ospedale per le gravi ferite riportate dopo essere rimasto vittima di un incidente avvenuto lungo una strada sterrata che percorre la macchia boscosa del territorio comunale di Verzegnis. Mentre percorreva la strada a bordo del trattore che stava guidando, in un tratto compreso tra Verzegnis e la frazione di Chiaicis, l’uomo ha perso il controllo del mezzo ed è rimasto schiacciato dal veicolo, riportando severe lesioni.

Al momento, non sono ancora note le cause che hanno portato Paschini a perdere il controllo del trattore. Sulla vicenda, stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo.

I soccorsi e il trasferimento in ospedale

Sul luogo dell’incidente, gli infermieri della Sores hanno provveduto a inviare un’ambulanza proveniente da Tolmezzo e un elisoccorso. Quando i sanitari hanno raggiunto il posto, il 69enne è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio a causa delle gravi ferite riportate. Dopo essere stato rianimato, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Paschini è arrivato al nosocomio in codice rosso, insieme al personale dell’ambulanza e dell’equipe dell’elisoccorso.

Nonostante tutti gli sforzi di medici e infermieri per salvargli la vita, l’uomo si è infine spento a distanza di alcune ore dal drammatico sinistro.