Folgorato da un palo elettrico al parco mentre gioca con gli amici: grave 13enne

Un ragazzino di 13 anni è stato folgorato da un palo elettrico mentre giocava al parco con gli amici: al momento è in rianimazione in gravi condizioni.

Un ragazzino di 13 anni è stato folgorato da un palo elettrico mentre stava giocando con gli amici al parco. L’adolescente è al momento in rianimazione in gravi condizioni. L’episodio è accaduto a Montenero di Bisaccia (Campobasso) nella serata dello scorso 28 giugno.

La giovane vittima si è accasciata al suolo dopo essere stato fulminato da una scossa elettrica. Il dramma si è consumato dinanzi ai suoi coetanei.

Folgorato da un palo elettrico: l’intervento del 118

L’allarme è scattato intorno alle 22:30. Intervenuti i sanitari del 118 i quali sono riusciti a far ripartire il cuore del 13enne grazie al defibrillatore e a un prolungato massaggio cardiaco. Le condizioni del ragazzino rimangono comunque preoccupanti.

È in coma farmacologico

Come informa FanPage, il giovanissimo è stato trasferito inizialmente presso il pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Intubato, il tredicenne è stato in seguito trasferito all’ospedale di Foggia, venendo ricoverato nel reparto di rianimazione pediatrica. Le condizioni del ragazzino rimangono gravi. Al momento si trova in coma farmacologico come disposto dai medici. La prognosi è riservata. Sul caso indagano i carabinieri. Al momento dell’incidente, l’adolescente si trovava con gli amici accanto alla chiesa del paese, mentre erano in corso i festeggiamenti per il Santo Patrono.