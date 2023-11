Come stupire le persone più care in occasione del 25 dicembre? Con i doni pe...

Per quanti sono alla ricerca del regalo di Natale ideale, sia per il proprio partner, per la mamma o per qualcuno di particolarmente importante, Fotoregali.com emerge come una soluzione ottimale. L’e-commerce italiano, infatti, dispone di un catalogo ampio e sempre aggiornato, di cui fanno parte oltre 500 articoli personalizzabili con le proprie fotografie. Non a caso, un regalo fatto su misura e con il cuore possiede un valore unico, insuperabile da qualsiasi altro presente.

Fotoregali.com, operativo dal 2006 nel campo dell’e-commerce, è considerato come un prestigioso punto di riferimento in Italia per la stampa di immagini su materiali speciali. L’azienda si è distinta per essere stata la prima ad introdurre la stampa su Canvas online nel nostro Paese.

Scendendo nei dettagli della proposta, include oltre 500 opzioni, tutte facilmente personalizzabili con le proprie fotografie. Alcuni esempi? Si va dalle classiche e sempre apprezzate stampe su tela alle cover per smartphone e tablet, passando per t-shirt, zerbini, portachiavi, calamite o borracce.

Con un click sull’apposita sezione riservata alle idee regalo natalizie, invece, è semplice individuare palline di Natale personalizzate, magari da customizzare con le foto dei propri figli, oppure ancora cuscini, tazze per la colazione, album fotografici, grembiuli da cucina o morbide coperte e plaid.

I prodotti disponibili online si distinguono per un eccellente equilibrio tra qualità e prezzo. In aggiunta, vi sono gli sconti del 30%, da scoprire nella pagina “Offerte”. A ciò si uniscono altri vantaggi extra. La speciale promo “Porta un amico”, ad esempio, permette sia a chi è già cliente che ai nuovi iscritti di ricevere dei buoni di credito. E poi, è prevista la possibilità di acquistare dei buoni regalo.

Per ciò che riguarda la fase di personalizzazione, richiede davvero pochi passaggi. Una volta selezionato il proprio gadget preferito, basta caricare la propria foto e aggiungere scritte, dediche, loghi o clip-art. Ultimato questo step, i grafici del team aziendale analizzano le immagini, così da correggere eventuali difetti e regolare la luminosità. Al termine del processo viene fornita un’anteprima in 3D a costo zero.

Qualora l’utente avesse bisogno di supporto, consigli o indicazioni extra, può sempre fare affidamento sul preparato servizio di customer care, attivo sia durante il pre che il post-vendita. È raggiungibile tramite numeri telefonici e WhatsApp.

Le consegne sono effettuate tramite corriere espresso entro 24/48 ore. Per ordini che superano i 39 euro, inoltre, la spedizione diventa gratuita. Riguardo ai pagamenti online, la sicurezza è un fattore imprescindibile. Tra le opzioni fra cui l’utente può scegliere, infine, vi sono PayPal, carta di credito, contrassegno e bonifico bancario.

Visita ora Fotoregali.com e scegli un regalo di Natale che sappia emozionare. E non dimenticare di sottoscrivere la newsletter per ricevere sconti e novità in esclusiva!