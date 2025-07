Forlì, donna investita e uccisa da un’auto pirata: conducente in fuga

Tragedia all’alba a Cusercoli, in provincia di Forlì-Cesena: una donna è stata travolta e uccisa da un’auto pirata mentre attraversava la strada. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso ed è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine. La comunità è sotto shock.

Forlì, donna travolta e uccisa da un’auto pirata

Una donna di circa 50 anni ha perso la vita alle prime luci dell’alba a Cusercoli, nell’Appennino forlivese, dopo essere stata investita da un veicolo che non si è fermato a prestare soccorso.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 5 del mattino lungo la via Bidentina, in prossimità del Bar Silvia, un punto di riferimento della zona.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava nei pressi della carreggiata e potrebbe essere stata sulle strisce pedonali, ma la dinamica resta incerta. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul posto. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per risalire al conducente, che si è dileguato subito dopo l’impatto.

Forlì, donna investita e uccisa da un’auto pirata: al vaglio le telecamere

Le ricerche sono affidate ai carabinieri delle stazioni di Civitella e Premilcuore, supportati dal nucleo radiomobile. Gli investigatori stanno analizzando i filmati di videosorveglianza pubblici e privati presenti lungo la Bidentina, trafficata anche nelle prime ore del giorno.

Secondo alcune testimonianze, al vaglio degli inquirenti, il conducente sarebbe tornato brevemente indietro dopo l’impatto, per poi ripartire. Questo dettaglio potrebbe risultare cruciale per identificarlo. Sulla scena dell’incidente sono stati rinvenuti frammenti del mezzo coinvolto, ora sottoposti ad analisi.