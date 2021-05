Fornetto pizza elettrico: guida alla scelta

Il fornetto pizza permette di cuocere e preparare questo piatto in modo semplice e rapido direttamente dalla cucina della propria casa.

La pizza è uno degli alimenti maggiormente apprezzati e amati, non solo in Italia, ma anche nel mondo. Per chi vuole prepararla a casa, bisogna avere il fornetto pizza elettrico che consente di gustarla come in pizzeria. Vediamo quale è il migliore e come funziona.

Fornetto pizza elettrico

Una pietanza che è il caposaldo della gastronomia italiana al punto che si vorrebbe mangiarla anche tutti i giorni. Non sempre si ha la voglia e possibilità di uscire e andare in pizzeria. Per questa ragione, sono tanti coloro che decidono di prepararla con metodi casalinghi grazie al fornetto pizza elettrico. Si tratta di un elettrodomestico che permette di cucinare la pizza in poco tempo per gustarla nella tranquillità di casa.

Il fornetto pizza elettrico è dotato di una camera di cottura molto più piccola rispetto al forno classico da pizzeria, ma i risultati sono ottimali, in ogni caso. In questo modo è possibile riscaldare e cuocere la base superiore della pizza in modo omogeneo e a temperature ottimali.

Solitamente il fornetto pizza elettrico si distingue per una serie di caratteristiche che è bene valutare al momento dell’acquisto di questo prodotto. La struttura cambia, in quanto in commercio si trovano modelli sia rettangolari, ma anche a guscio o cupola. I modelli rettangolo sembrano un po’ i classici scaldapane, sono dotati di due ripiani in modo da cuocere due pizze contemporaneamente.

I modelli a guscio o cupola sono maggiormente usati in ambito domestico, hanno una forma tondeggiante e permettono di cuocere una sola pizza in quanto sono molto piccoli per quanto riguarda le dimensioni. Solitamente i materiali del fornetto pizza elettrico sono pietra ollare oppure refrattaria. Inoltre, sono apparecchi dotati di un termostato in modo da regolare la temperatura.

Fornetto pizza elettrico: benefici

Un elettrodomestico del genere in casa apporta una serie di benefici e vantaggi, a prescindere dal modello che si vuole comprare. Il fornetto pizza elettrico è molto utile da avere in casa in quanto permette di preparare questo alimento in qualunque momento risparmiando denaro evitando di andare ogni volta in pizzeria.

Inoltre, ha un riscaldamento molto rapido per cui la pizza cuoce in tempi veloci con una temperatura omogenea evitando le dispersioni del calore. I modelli rettangolari di fornetto pizza sono molto ampi e non occupano particolare ingombro per cui risultano anche essere facili da riporre proprio perché particolarmente compatti. Inoltre, con questo apparecchio, non si può cuocere solo la pizza, ma anche altri alimenti quali dolci, crostate e piadine.

Dal momento che la camera di cottura ha dimensioni ridotte permette di raggiungere temperature elevate e quindi di cuocere la pizza in tempi rapidi. Si ricorda che prima di cuocere la pizza bisogna attendere qualche minuto in modo che la pietra si riscaldi in maniera adeguata per fornire una ottima cottura e doratura della pizza. Solitamente i modelli di fornetto pizza elettrico dispongono di vari accessori utili per cuocerla.

Si possono trovare la pala per estrarre la pizza, il tagliere o la teglia forata in alluminio molto simile per la preparazione delle caldarroste o di altri prodotti simili. Ci sono anche delle griglie aggiuntive a seconda delle esigenze e bisogni di ciascuno. Inoltre, avere a disposizione il fornetto pizza elettrico permette di preparare questo piatto a casa in modo molto semplice e rapido.



Il miglior fornetto pizza elettrico

I modelli di fornetto pizza elettrico in commercio sono davvero tanti e si adattano alle esigenze di ognuno, ma il migliore è Ciro Easy Pizza. Un apparecchio che permette di godersi una pizza buona e croccante direttamente a casa. Un modello del genere presenta una serie di caratteristiche: la piastra è liscia e antiaderente in modo da fornire una cottura omogenea e ben distribuita. E’ considerato il miglior fornetto pizza elettrico grazie alla facilità di utilizzo, per la qualità della pizza e per il rapporto qualità prezzo. Per chi volesse saperne di più può cliccare qui o sulla seguente immagine

Si può regolare il timer grazie allo spegnimento automatico. Molto semplice e facile da pulire, oltre che velocemente. Dotato di una piastra grill supplementare in modo da cuocere, non solo la pizza, ma anche la carne, il pesce e le verdure. Grazie a Ciro Easy Pizza si può cuocere questo alimento in modo rapido, pratico e semplice. Adatto e facile da usare anche a coloro che non hanno molta dimestichezza nella preparazione dei piatti.

Ha dimensioni molto compatte, quindi non ingombra ed è possibile usarlo sia in giardino che in terrazzo, oltre che nella propria cucina. Ha una forma a guscio per cui le pizze cuociono in modo omogeneo e perfetto. Si potranno gustare pizze croccanti all’esterno e molto morbide dentro. Grazie alla seconda piastra si possono grigliare i vari alimenti e ingredienti preferiti.

Basta regolare il timer per la cottura della pizza o di altri piatti per poi spegnersi in automatico. Con Easy Ciro Pizza è possibile cuocere, non solo le pizze che si preparano in casa, ma anche quelle surgelate.

Ciro Easy Pizza è un prodotto originale ed esclusivo, non è reperibile nei negozi fisici o e-commerce, ma soltanto sulla pagina ufficiale per cui bisogna riempire il modulo con i propri dati e inviare l’ordine. Il fornetto pizza elettrico è in promozione stagionale al costo di 99,90€ anziché 139,90 con la spedizione gratuita e in omaggio si riceve la rotella taglia pizza per tagliarla in maniera semplice. Il pagamento si effettua sia con Paypal, ma anche con carta di credito e contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.