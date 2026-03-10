Dramma nella notte a Pescia, in provincia di Pistoia, dove in seguito a una forte esplosione una palazzina rurale, ai margini del bosco, è parzialmente crollata.

Pistola, forte esplosione in una palazzina: possibile fuga di gas

Nella notte il borgo di Aramo, frazione della Valleriana, a Pescia, in provincia di Pistoia, è stato scosso da una violenta esplosione. A esplodere un’abitazione che è poi crollata parzialmente. A seguito della deflagrazione si è anche sviluppato un incendio. Sul posto sono giunti subito i Vigili del Fuoco, che hanno subito spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l’esplosione potrebbe essere stata una fuga di gas.

Pistoia, forte esplosione in una palazzina: un disperso

I Vigili del Fuoco, intervenuti a Pescia a seguito dell’esplosione e del successivo incendio in una palazzina, sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Si teme che sotto le macerie possa esserci un uomo, residente nel casolare. I Vigili del Fuoco stanno lavorando con diverse squadre operative al fine di ritrovarlo. Come detto l’esplosione dovrebbe essere stata causata da una fuga di gas ma verranno comunque effettuati tutti gli accertamenti tecnici per capire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Ora la priorità è trovare la persona dispersa.