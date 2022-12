Fortissimo terremoto a Taiwan di magnitudo 6.2, nessun allarme tsunami

Un fortissimo terremoto si è verificato nel pomeriggio ora locale e nelle prime ore del mattino secondo il nostro fuso a Taiwan, un sisma di magnitudo 6.2 che però e stando alle autorità isolane non avrebbe generato nessun allarme tsunami.

Fortissimo terremoto 6.2 a Taiwan

L’epicentro è stato localizzato vicino Hualien e la popolazione è stata molto spaventata dal terribile tremore ma non ci sarebbero danni, non secondo quanto trapelato finora almeno, anche se polizia e soccorritori sono ancora intenti nello screening. Per la precisione l’epicentro è stato localizzato in mare 29,1 chilometri a sud-est della città di Hualien. Il sisma di magnitudo 6,2 della scala Richter, con epicentro in mare aperto, ha colpito la parte orientale di Taiwan alle 3.17 ora locale di questa mattina.

Scossa avvertita anche nella vicina Cina

La scossa è stata distintamente avvertita anche nella prossima Cina continentale e ad essa hanno fatto seguito diverse scosse di assestamento che sono state registrate dopo la prima. L’epicentro, stando ai dati dell’Ufficio meteo locale (CWB) è stato localizzato 29,1 chilometri a sud-est della città di Hualien, con ipocentro a 5,7 chilometri di profondità. Secondo “Taiwan News” non sono stati segnalati feriti o danni ed è stato escluso il rischio di uno tsunami.