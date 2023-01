Fortunato giocatore vince 17 milioni di euro al Lotto

Aveva una sola opportunità su 19 milioni di centrare la vincita e lo ha fatto: un fortunato giocatore ne vince 17 in euro al Lotto transalpino

Aveva una possibilità statistica così bassa di azzeccare la vincita che lui stesso non ci crede e da quanto si apprende ci sono volute due settimane per trovare un vincitore. Le Parisien spiega che “un fortunato giocatore ha vinto la somma di 17 milioni di euro in palio durante il jackpot di Capodanno del Loto questo sabato, riporta il media specializzato Le Tirage Gagnant”.

E come spiegano le testate transalpine il fortunato vincitore diventa così il primo milionario grazie al Lotto dell’anno 2023. Lo fa grazie alla serie di numeri 13, 14, 22, 36, 40, e alla Chance numero 9. Lo specifica il sito dedicato della Française des games. E ci sono dati statistici: l’uomo (o la donna) ha avuto solo una possibilità su 19 milioni di vincere. Le Parisien spiega che “messo in gioco per il nuovo anno, lo spettacolare gattino ha avuto due settimane di estrazioni infruttuose prima di trovare il suo beneficiario”.

Non si conosce la zona della vincita

Il super vincitore che almeno da un punto di vista economico ha finito di penare resta per il momento sconosciuto, così come il dipartimento di provenienza del nuovo multimilionario. Il vincitore si aggiunge a una lista sempre più lunga di vincitori online, lo scrive Le Tirage Gagnant.