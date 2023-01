Vince alla lotteria e diventa milionaria: “Mi ha rovinato la vita”

Quello che può definirsi il sogno di tutti per una 27enne scozzese è diventato un incubo.

La ragazza vinse alla lotteria ed diventò milionara nel 2013, ma ha affermato pubblicamente che quell’evento fortunato le ha rovinato la vita.

Uno schiaffo alla miseria? Assolutamente no dato che non si parla di denaro, ma serenità. Jane Park nel 2013, a soli 17 anni, vinse all’EuroMillions, una lotteria lanciata nel 2004, con due estrazioni separate ogni martedì e venerdì.

La giovanissima milionaria, presa dall’euforia del momento disse a tutti di aver vinto alla lotteria e nel giro di poco tempo diventò famosa. Purtroppo però la ragazza ha avuto molte difficoltà tra cui la difficoltà a gestire una pressione non indifferente. Inoltre, tante persone volevano strappare l’ingente somma di denaro dalle tasche di Jane Park. La ragazza ha dichiarato, a proposito del disagio di aver annunciato la sua vincita:

“Non mi lasciavano più vivere in pace. Avevo addirittura degli stalker, gente che mi seguiva, ho ricevuto diverse minacce di morte. Una cosa che non auguro a nessuno. Vorrei non avere mai vinto”.