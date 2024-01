Le parole del Ministro Tajani: "Berlusconi ha avuto il grande merito non soltanto di fondare Forza Italia ma di costruire anche il dopo Berlusconi"

Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dichiarato durante una connessione con “Mattino Cinque News” che non esiste un unico erede di Berlusconi; piuttosto, ci sono milioni di italiani che rappresentano gli eredi di Berlusconi.

Forza Italia compie 30 anni, il discorso di Tajani

Tajani ha sottolineato che Berlusconi ha avuto un ruolo di grande rilevanza non solo nella fondazione di Forza Italia, ma anche nella creazione di una visione post-Berlusconi. In altre parole, ha contribuito a formare un partito che porta l’impronta distintiva di Silvio Berlusconi, ma che prosegue nel tempo difendendo le sue idee e valori grazie all’impegno di persone che ne condividono profondamente la visione.

Forza Italia compie 30 anni, le parole di Tajani

Durante il suo intervento, Tajani ha proiettato lo sguardo verso il futuro di Forza Italia, delineando nuovi obiettivi per il prossimo periodo, a partire dalle imminenti elezioni europee previste per giugno. Ha fissato l’ambizioso obiettivo di raggiungere almeno il 10% dei voti in tali elezioni, sperando addirittura di superarlo. Inoltre, ha delineato una visione a lungo termine, mirando a conquistare il 20% alle prossime elezioni politiche. Tajani ha concluso il suo intervento esprimendo la volontà di riconquistare il ruolo di rilievo che Forza Italia ha sempre avuto sotto la guida di Berlusconi, sottolineando l’importanza di continuare a incarnare e difendere le idee e i valori del fondatore del partito.