Antonio Tajani è arrivato a Gerusalemme dove ha incontrato il presidente israeliano Isaac Herzog. Il ministro degli Esteri italiano avrà poi un summit con il premier Benjamin Netanyahu. I temi caldi riguardano, ovviamente, la guerra in Medio Oriente e la possibile soluzione a due Stati con la Palestina.

Tajani in Israele: l’incontro con Herzog

“L’Italia sostiene con forza le azioni del governo israeliano contro le organizzazioni terroristiche e parallelamente vuole affrontare con i nostri amici israeliani la preparazione per un ritorno al confronto politico e diplomatico” – così Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha aperto il suo incontro con il presidente israeliano Isaac Herzog. La discussione si è concentrata soprattutto sull’idea della soluzione a due Stati con la Palestina: “Dopo le operazioni militari a Gaza bisognerà individuare immediatamente un percorso politico per evitare che gli attuali scontri si ripetano e si allarghino nella regione. Bisogna avviare un percorso politico che inevitabilmente dovrà portare alla formula della Soluzione a due Stati“.

Tajani in Israele: l’incontro con Netanyahu

Se l’incontro con Herzog ha già avuto luogo questa mattina, nel corso del pomeriggio la visita diplomatica di Tajani in Israele proseguirà con la visita a Benjamin Netanyahu. Il premier ha convocato proprio per oggi una riunione per prepararsi alla decisione, attesa per le 13 di venerdì, della Corte di giustizia dell’Aja sulle accuse mosse dal Sudafrica.