Guerra Medioriente, Israele – Hamas

La guerra del Medioriente continua ad andare avanti. Il conflitto tra Israele e Hamas conta il giorno numero110. Giorno in cui il Ministro d’Israele Eliyahu è tornato nuovamente a parlare della possibilità di sganciare una bomba atomica su Gaza. Il politico ritiene infatti che si tratti di un’opzione da tenere in considerazione.

Bomba atomica su Gaza?

Eliyahu lo avrebbe detto durante una visita ad Hebron, che si trova in Cisgiordania. Secondo quanto è stato riportato da Haaretz, il ministro avrebbe anche dichiarato che la Corte Penale Internazionale, conosce già quelle che sono le posizioni di Eliyahu stesso.

Guerra Israele, nuovo appello del Papa

Mentre le notizie e i conflitti continuano, Papa Francesco ha deciso di lanciare un nuovo appello per porre termine alla guerra in Medioriente. Il pontefice ha detto che non dobbiamo stancarci di pregare per la pace e poi si è rivolto direttamente ai politici.

Prego per le vittime e per i loro cari e imploro tutti, specialmente chi ha responsabilità politica, a custodire la vita umana mettendo fine alle guerre. Non dimentichiamo: la guerra è sempre una sconfitta, sempre. Vincono solo i fabbricatori di armi.

Queste sono state alcune delle parole del Papa nel suo nuovo appello.