Nel clima sempre più acceso della politica italiana, si accende un nuovo scontro all’interno delle forze di centrodestra. Simone Leoni, recentemente eletto segretario dei giovani di Forza Italia, ha deciso di rompere il silenzio e puntare il dito contro l’ex generale leghista Vannacci, accusandolo di mancanza di coraggio e di un atteggiamento divisivo che danneggia l’unità del centrodestra.

La battaglia tra le nuove generazioni di Forza Italia e i rappresentanti più tradizionali della Lega si fa sempre più serrata, con parole forti e accuse dirette.

Simone Leoni, leader dei giovani di Forza Italia, ha rivolto un duro e sferzante attacco al generale Roberto Vannacci durante il congresso del movimento. Leoni ha definito l’ex militare comandante della Folgore ed eurodeputato della Lega un “personaggio sconnesso dai tempi“, accusandolo di appoggiarsi a vere e proprie aberrazioni con l’unico scopo di ottenere qualche voto in più.

Poi, aggiunge:

“Persone che nel 2025, pur di avere un voto in più, di finire sul giornale una volta in più o di vendere un libro in più, dicono che i bambini disabili vanno separati dagli altri, dicono che chi ha la pelle nera non è italiano, dicono che chi è gay non è normale“.