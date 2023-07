Dopo la scomparsa del suo storico leader, Forza Italia è costretta a voltare pagina ed è pronta ad affrontare il primo consiglio nazionale senza Silvio Berlusconi. A prendere il suo posto come presidente del partito dovrebbe essere il vicepremier e attuale ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Forza Italia: oggi Primo Consiglio senza Berlusconi

Ad un mese dalla morte del Cavaliere Silvio Berlusconi, Forza Italia guarda avanti e si organizza per il prossimo futuro. Ricominciare dopo la scomparsa del carismatico fondatore non sarà un compito semplice, ma le prime basi potranno già essere gettate nella giornata di oggi con il consiglio nazionale in programma all’Hotel Parco dei Principi di Roma.

Forza Italia dopo Berlusconi: il ruolo di Antonio Tajani

Piatto forte del giorno, chiaramente, sarà l’affidamento della reggenza del partito. Non dovrebbero esserci sorprese in merito e il ruolo dovrebbe andare ufficialmente all’attuale coordinatore nazionale e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Il vicepremier, al momento, è anche l’unico candidato al ruolo. “Bisognava dare alla nostra comunità anche un elemento di continuità, quindi domani Tajani verrà eletto dal consiglio“ – ha anticipato Licia Ronzulli.