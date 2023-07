Italia Viva a rischio defezioni. Continuano a circolare le voci sul possibile allontanamento dal partito guidato da Matteo Renzi da parte dell’ex presidente Ettore Rosato e della deputata ed ex ministra Elena Bonetti.

L’insofferenza di Ettore Rosato

Stando ad alcune indiscrezioni, sia Rosato che Bonetti avrebbero iniziato a guardarsi attorno. L’agenzia Adnkronos parla di un Rosato sempre più insofferente nei confronti della linea politica renziana e che starebbe valutando il passaggio al gruppo Misto per poi approdare in un altro partito. Non sembrano inoltre mancare conferme ai contatti coi vertici di Forza Italia.

Elena Bonetti interessata all’entourage di Calenda?

Patendo da tempo il disinteresse di Renzi verso la sua azione politica, anche l’ex ministra potrebbe essere intenzionata a virare verso gli azzurri. Ma non è tutto. Secondo quanto si apprende su Open, la politica si sarebbe strettamente legata (anche) alla classe dirigente di Calenda e ai suoi esponenti lombardi. Nonostante i rumors – a cui si aggiunge la voce di un possibile addio al partito renziano anche da parte del deputato Luigi Marattin – Italia Viva smentisce tutte le indiscrezioni in una nota: «Le notizie riportate dall’agenzia di stampa Adnkronos, secondo cui i deputati di Italia Viva Ettore Rosato ed Elena Bonetti sarebbero in procinto di lasciare il partito, sono prive di fondamento». Non resta che far parlare i fatti.