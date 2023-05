Italia Viva propone una legge severa per i neopatentati: ecco i dettagli

Italia Viva propone una legge severa per i neopatentati: ecco i dettagli

Italia Viva propone una legge severa per i neopatentati: ecco i dettagli

Le pene previste dalla proposta di legge presentata da Italia Viva prevedono anche la reclusione per i neopatentati.

Il deputato Ettore Rosato, ex presidente nazionale di Italia Viva, si è fatto promotore con il suo partito di una proposta di legge che ha l’ambizione di ridurre le cosiddette stragi del sabato sera. Nel mirino ci sono i neopatentati. Ecco quali sono i dettagli della proposta di Italia Viva.

Italia Viva propone una legge severa per i neopatentati

Troppe bare bianche a causa di incidenti stradali, che spesso accadono durante il fine settimana, hanno portato all’attenzione della politica il tema della sicurezza al volante. L’onorevole Rosato ha proposto alla Commissione Trasporti della Camera dei Deputati una legge realizzata insieme ad altri membri del suo partito. Italia Viva vorrebbe applicare pene severe per tutti i neopatentati e più in generale per tutti i conducenti di automobili che hanno meno di 21 anni. Ma quali sono i divieti proposti dalla legge di Italia Viva?

Divieti, multe e carcere

L’idea dei renziani è quella di vietare ai neopatentati di trasportare più di un passeggero da mezzanotte alle 5.00 del mattino. Le sanzioni pecuniarie a cui i trasgressori andrebbero incontro ammontano ad una cifra che va dagli 800 ai 3.200 euro. Sono previsti inoltre fino a 6 mesi di reclusione e la sospensione della patente da 6 mesi ad un anno e la revoca in caso di recidiva.

Qualora il conducente neopatentato, oltre ad infrangere la legge, dovesse causare un incidente stradale le pene saranno raddoppiate e in più ci sarebbe anche il fermo della vettura.