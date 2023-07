Matteo Renzi ha annunciato che si trasferirà in Commissione Giustizia al Senato

Matteo Renzi, ex premier e leader di Italia Viva ha annunciato nella sua eNews Matteo Renzi, come riporta anche l’Adnkronos, che passerà alla Commissione Giustizia del Senato per seguire meglio il Ddl Nordio, che porta il nome del ministro della Giustizia. Il politico toscano ha poi parlato anche di temi che riguardano il lavoro e l’inchiesta sul Covid.

Matteo Renzi si traferisce in Commissione giustizia: ecco l’annuncio

Matteo Renzi ha esordito dicendo ai suoi lettori che lavorerà in Commissione Giustizia per applicare gli emendamenti necessari al Ddl Nordio e perseguire le politiche di Italia Viva mirate al tema della giustizia. Nel suo sito ha dichiarato:

Ho accolto una bella idea di Enrico Costa e grazie alla disponibilità di Ivan Scalfarotto e Lella Paita abbiamo deciso che nelle discussioni sulla riforma Nordio io mi trasferirò in Commissione Giustizia lasciando la mia commissione a Ivan.

Poi ha aggiunto:

Dunque seguirò personalmente dalla Commissione il Ddl Nordio e con Enrico Costa abbiamo deciso che lavoreremo gomito a gomito presentando emendamenti insieme e giocando di sponda, lui alla Camera, io al Senato. Mi sembra un buon modo per provare ad affermare le idee su cui abbiamo lavorato al Governo insieme e su cui abbiamo fatto campagna elettorale insieme: ci proveremo!

Renzi su Landini e sull’inchiesta Covid

Il leader di Italia Viva, però, ne ha per tutti e non sono mancate le frecciatine a Maurizio Landini sul tema del lavoro. L’ex premier ha dichiarato:

L’obiettivo di certa sinistra è come al solito la nostra politica sul lavoro: jobsact, industria 4.0, irap, costo del lavoro, pir, super ammortamento, eccetera… Landini è così: anziché far opposizione alla Meloni preferisce farla al ricordo del nostro Governo. Contento lui, contenti tutti. Io preferisco l’idea della partecipazione dei lavoratori agli utili.

Non è mancato anche il riferimento all’inchiesta Covid. Renzi, parlando per il suo partito, ha affermato:

Italia Viva ha chiesto l’istituzione di una commissione di inchiesta da molti mesi, raccogliendo firme su questo e chiedendo l’impegno dei nostri iscritti durante le assemblee nazionali.

L’obiettivo della Commissione d’inchiesta è quello di: