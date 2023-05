Schlein a Firenze lancia una frecciatina a Renzi: "Leopolda? Bella, è la prima volta che ci vengo"

Elly Schelin è a Firenze per il convegno The new order organizzato dalla Filcams Cgil presso la Leopolda: la frecciatina a Renzi e la guerra al governo Meloni

Il nemico in casa di Matteo Renzi. Elly Schelin è a Firenze per il convegno The new order organizzato dalla Filcams Cgil presso l’ex stazione fiorentina, la Leopolda. La segretaria del Pd non ha perso l’occasione di lanciare una frecciatina al leader di Italia Viva proprio dalla sua città natale.

Contro il nuovo decreto Lavoro

Una battuta rivolta, senza ammetterlo esplicitamente, ai renziani e a Italia Viva: «Leopolda? Bella, è la prima volta che ci vengo». Durante il convegno Schlein ha parlato dell’importanza di ricostruire un ponte tra lo Stato e il mondo dei lavoratori e di combattere la precarietà, criticando i contratti precari e voucher favoriti dal decreto Lavoro approvato dal governo Meloni. La segretaria dem ha parlato dell’importanza di misure strutturali, necessarie per sanare le piaghe del mercato del lavoro: tra gli altri esempi portati, l’accordo tra imprese e sindacati per limitare i contratti a termine e la legge sulla rappresentanza che contrasti i contratti pirata.

In piazza contro il governo Meloni

Schlein ha giurato di sostenere la mobilitazione dei lavoratori e dei sindacati per contrastare le politiche messe in atto dal governo Meloni: ha annunciato la sua partecipazione alla manifestazione di sabato a Bologna, organizzata da Cgil, Cisl e Uil, e ha aperto la possibilità di partecipare alla manifestazione di giugno lanciata da Giuseppe Conte e dal M5s, in difesa del reddito di cittadinanza e per il salario minimo.