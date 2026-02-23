Sanremo 2026, il retroscena sulla foto del vincitore: "La fanno fare a dicembre"

Il Festival di Sanremo 2026 non è solo una competizione musicale, ma anche un esempio di organizzazione e strategia digitale. Tra i retroscena più curiosi emerge la pratica di fotografare in anticipo i possibili vincitori, un accorgimento studiato per garantire una comunicazione immediata e impeccabile sui social, rispettando al contempo le superstizioni degli artisti.

Dietro le quinte: la strategia fotografica di Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina carico di attese e curiosità, con retroscena tecnici che catturano l’interesse del pubblico ben prima dell’inizio ufficiale. Tra le novità più sorprendenti emerge la gestione anticipata dei materiali promozionali: ogni possibile vincitore viene immortalato mesi prima della proclamazione. Ecco tutti i dettagli dell’indiscrezione.

“La foto del vincitore è già stata fatta”, il clamoroso scoop di Sanremo 2026

Come ha spiegato Michele Bravi con un video sui social: “Ti fanno fare la foto col premio della vittoria, prima, tipo a dicembre”. Questo procedimento non ha nulla a che vedere con predizioni o complotti, ma rappresenta una scelta organizzativa studiata nei minimi dettagli per adeguarsi alla logica dell’informazione istantanea.

In un contesto dominato dai social network, ogni secondo conta: avere la foto pronta consente agli uffici stampa e ai social media manager della Rai di pubblicare contenuti di alta qualità esattamente nel momento in cui il vincitore viene annunciato sul palco del Teatro Ariston.

Un altro aspetto curioso riguarda il rapporto degli artisti con la superstizione. Molti cantanti preferiscono evitare di toccare il vero trofeo prima della vittoria, e per questo l’organizzazione propone un piccolo espediente: “Io l’ho fatta col ciocchetto di legno”, confessa Bravi, mostrando il suo lato più scaramantico. Il pezzo di legno funge da sostituto simbolico durante gli scatti fotografici, per poi essere digitalmente trasformato nel prestigioso leone rampante dorato. Questo accorgimento garantisce un risultato impeccabile e immediatamente pronto per la diffusione, unendo logistica e rispetto delle tradizioni superstiziose degli artisti.