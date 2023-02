In aula ha fatto fede anche una consulenza con lo psicoterapeuta per verificare abusi: fra prof e studentessa non ci fu violenza ma "amore vero"

Lo ha stabilito un tribunale di Reggio Emilia: fra prof e studentessa non ci fu violenza ma “amore vero”.

Secondo un pronunciamento destinato a fare scuola e scalpore al contempo la loro relazione ha solide basi emotive e consensuali, anche se a suo tempo era sfociata in una indagine per violenza sessuale su minore. La relazione, come riporta Il Resto del Carlino, era nata in un istituto superiore di Reggio Emilia.

Protagonisti una studentessa e un suo professore, un docente di una trentina d’anni più grande.

La storia però era andata a fare fascicolo in un’aula di Tribunale, questo perché i genitori della giovane, minorenne, avevano scoperto il legame tra i due. E il giudice, ha stabilito che “quello tra il docente e l’allieva era un rapporto consenziente”.

L’indagine della procura per plagio ed abuso

Quando la relazione tra i due era stata scoperta era partita un’indagine coordinata dalla Procura reggiana e condotta dai carabinieri con l’insegnante indagato con l’accusa di violenza sessuale su minore.

Dopo una consulenza con una psicoterapeuta per capire se nella relazione tra professore e allieva fosse rilevabile il plagio o un abuso d’autorità il giudicante ha stabilito che i due si amavano.