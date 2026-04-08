Frana Molise, fronte di 4 km: dichiarato lo stato di emergenza e riunione urgente con Meloni

Una frana a Petacciato, in Molise, ha interrotto contemporaneamente l’autostrada A14, la Statale 16 e la linea ferroviaria adriatica, spezzando in due uno dei principali corridoi di collegamento tra Nord e Sud Italia. L’evento ha generato gravi disagi alla circolazione e pesanti ripercussioni sul sistema logistico e produttivo nazionale: dichiarato lo stato di emergenza.

Frana Molise: possibili riaperture e gestione dell’emergenza

Dopo i sopralluoghi effettuati nell’area colpita, il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ha evidenziato come esistano margini per un ripristino dei collegamenti in tempi relativamente contenuti, pur subordinati alla stabilizzazione del movimento franoso. “Ci sarebbe la possibilità di ripristinare la viabilità ferroviaria e autostradale anche in tempi relativamente brevi. Bisogna essere certi però che la frana si sia fermata come appare essere.

Ora aspettiamo l’esito finale della valutazione dei tecnici per poi prendere le migliori decisioni possibili“. In questo contesto, si valuta un ritorno graduale alla normalità, con soluzioni temporanee come sensi unici alternati o limitazioni sulla rete ferroviaria. Come precisato, “Il ripristino della viabilità non è un tutto o nulla“, ma può avvenire per fasi, privilegiando anche interventi non definitivi ma funzionali a evitare il blocco totale.

La frana di Petacciato, definita intermittente, ha già prodotto uno spostamento significativo del terreno, rendendo necessarie verifiche costanti prima di intervenire in sicurezza. Nel frattempo, sono state attivate deviazioni e percorsi alternativi per limitare i disagi lungo la dorsale adriatica, attualmente interrotta. Le autorità stanno inoltre lavorando su più fronti: dalla gestione del traffico pesante, deviato su tratte come l’Autostrada del Sole, fino alla riorganizzazione dei collegamenti ferroviari lungo direttrici interne. “La dorsale adriatica è spaccata in due“, ha sottolineato Ciciliano, evidenziando la necessità di evitare che l’emergenza si trasformi in una criticità permanente. Parallelamente, proseguono anche gli interventi infrastrutturali, come il ripristino del ponte sul Trigno, per il quale si prevede un lavoro nell’arco di cinque-sette mesi.

Maxi frana in Molise: 50 famiglie evacuate e rischio isolamento per mesi.#DentrolaNotizia pic.twitter.com/0v0drV02wy — Dentro la Notizia (@dentronotiziatv) April 8, 2026

Frana Molise, fronte di 4 km: dichiarato lo stato di emergenza e riunione urgente con Meloni

Le conseguenze della frana si stanno riflettendo pesantemente sull’economia e sulla logistica nazionale. Secondo le associazioni di categoria, l’interruzione delle principali arterie ha costretto migliaia di mezzi a deviazioni lunghe e onerose, con aumenti significativi dei tempi di percorrenza e dei costi operativi. In particolare, si sottolinea come “migliaia di mezzi pesanti sono costretti a deviazioni appenniniche che allungano le percorrenze di oltre 150-200 km per singola tratta“, aggravando una situazione già critica per via del caro carburante. Le organizzazioni del settore chiedono quindi misure straordinarie, tra cui ristori economici, agevolazioni fiscali e sospensione dei pedaggi. Anche il comparto industriale manifesta forte preoccupazione: le difficoltà nei collegamenti stanno incidendo sulla produzione e sulla distribuzione, con effetti a catena su intere filiere.

Sul fronte istituzionale, la Regione Molise ha dichiarato lo stato di emergenza in seguito all’impatto del movimento franoso che ha compromesso infrastrutture e collegamenti strategici. Parallelamente, a livello nazionale, la situazione è costantemente seguita dal Governo: la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha mantenuto un contatto diretto con le autorità locali e ha partecipato a una riunione in videoconferenza a cui hanno partecipato Salvini, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. È inoltre previsto un tavolo tecnico dedicato all’emergenza Molise presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l’obiettivo di coordinare le valutazioni in corso e definire gli interventi necessari per il ripristino della viabilità e la gestione della crisi.