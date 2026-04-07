Chiuso un tratto dell’A14 in via precauzionale a causa della frana a Petacciato e interrotta anche la circolazione ferroviaria su diversi tratti. Ecco tutti i dettagli.

Frana a Petacciato: chiusa in via precauzionale l’A14

Enormi disagi in queste ore per i viaggiatori in quanto, in via precauzionale, è stato chiuso il tratto dell’A14 Bologna-Taranto tra Vasto Sud e Termoli, in Abruzzo, a causa della frana a Petacciato, nel basso Molise.

Il tratto, chiuso in entrambe le direzioni, verrò sottoposto a una verifica tecnica a seguito dell’attivazione del sistema di monitoraggio che è stato installato in corrispondenza del fronte franoso. La situazione si è venuta a creare a seguito della vasta ondata di maltempo che ha interessato il litorale molisano portando anche al crollo del ponte sul Trigno.

Nell’ultimo aggiornamento di Autostrade per l’Italia si registrano 9 chilometri di coda tra Poggio Imperiale e Termoli. Chi viaggia verso Bari di uscire deve uscire a Vasto Sud e percorrere poi la SS650 Trignina seguendo le indicazioni per Isernia/Campobasso e, poi, per Termoli. Percorso inverso per chi viaggia direzione Pescara. Per chi da Bologna/Padova viaggia verso Taranto, si consiglia di prendere l’Autostrada Milano-Napoli, la A30 Caserta-Salerno e poi l’A16 Napoli-Canosa in direzione A14. Percorso inverso per chi viaggia direzione Bologna.

Frana a Petacciato: bloccata la circolazione ferroviaria

Oltre alla chiusura del tratto dell’A14 tra Vasto Sud e Termoli, sospesa anche la circolazione ferroviaria tra Termoli e Montenero di Bisaccia, sulla linea Bari-Pescara. I treni possono dunque subire ritardi o variazioni di percorso. Si consiglia di monitorare i siti di riferimento se si deve prendere il treno.