Tragedia nella tarda serata di ieri, giovedì 12 febbraio 2026, quando, a causa del maltempo degli ultimi giorni, una frana ha travolto una palazzina a Formello, in provincia di Roma. Un morto e due feriti.

Maltempo, terribile frana travolge una palazzina a Formello

Il maltempo continua a non dare tregua al Centro-Sud. Nella tarda serata di ieri, giovedì 12 febbraio 2026, è crollato u muro di contenimento che ha travolto una palazzina di tre piani e sei appartamenti in via Nazario Sauro 48 a Formello, in provincia di Roma.

Secondo le prime ricostruzioni, la frana sarebbe dovuta alle copiose piogge cadute negli ultimi giorni. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, i Vigili del Fuoco e le autorità che dovranno indagare sulle cause del cedimento.

Maltempo, terribile frana travolge una palazzina a Formello: un morto e due feriti

L’allarme è scattato intorno alle 22.45. Sul luogo della frana sono giunti subito i soccorsi e i Vigili del Fuoco ma, per un uomo di 58 anni, non c’è stato nulla da fare. La vittima si trovava infatti nel suo appartamento al piano terra ed è stato travolto dai detriti, i soccorritori non hanno potuto fare nulla. Ferite altre due persone, traportate in ospedale in codice giallo.