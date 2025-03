La tragedia si è verificata nel pomeriggio di mercoledì 12 marzo 2025, all’esterno della casa di famiglia, situata in una contrada rurale di Francavilla Fontana. Un figlio di 44 anni ha perso la vita dopo essere stato accoltellato dal padre, un uomo di 71 anni.

I primi soccorsi per il figlio accoltellato

La vittima è stata immediatamente trasportata all’ospedale “Perrino” di Brindisi, dove è stata ricoverata in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, l’uomo è morto nel pomeriggio del giorno successivo a causa delle profonde ferite riportate.

Il padre, accusato di omicidio volontario, è stato arrestato dai carabinieri e si trova attualmente recluso nel carcere di Brindisi. Durante lo scontro, gli avrebbe inferto un paio di coltellate, ferite che si sono rivelate fatali.

Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e comprendere le cause di questa tragedia familiare.

La lite tra il padre e il figlio

Le prime ricostruzioni degli inquirenti rivelano che alla base del conflitto vi fosse il problema di tossicodipendenza della vittima, che in passato aveva già generato forti tensioni tra padre e figlio. Il giorno della tragedia, la situazione sarebbe precipitata a causa dell’ennesima richiesta di denaro da parte del 44enne, sfociando in un violento alterco.

Secondo alcune indiscrezioni, l’uomo era in cura presso il Sert per problemi legati all’alcol e alla droga. Il genitore, già denunciato in passato per lesioni personali gravissime, si trova ora in una posizione ancora più critica a seguito del decesso del figlio.