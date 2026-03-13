Tra luci del successo e fragilità: Francesca Cipriani racconta crisi coniugale, desiderio di maternità e ferite interiori a Storie al bivio.

La vita privata delle celebrità spesso resta nascosta dietro l’immagine pubblica, ma per Francesca Cipriani è arrivato il momento di abbattere il muro dell’apparenza. Tra il periodo di crisi con il marito, desiderio di maternità e cicatrici emotive legate al passato, la showgirl si racconta senza filtri, mostrando la fragilità che si cela dietro il sorriso e l’energia con cui il pubblico la conosce.

Francesca Cipriani: il rapporto con la chirurgia estetica e le ferite del passato

Francesca Cipriani torna in televisione con un racconto molto più intimo del solito, mettendo da parte l’immagine brillante e ironica che l’ha resa popolare. Ospite di Monica Setta nella trasmissione Storie al bivio, in onda sabato 14 marzo alle 15.50 su Rai 2, la showgirl parla di un periodo complicato che riguarda la sua vita privata.

La showgirl affronta anche un altro capitolo molto personale: quello del rapporto con il proprio corpo e con la chirurgia estetica. Negli anni la showgirl ha fatto ricorso più volte al bisturi, compreso un intervento al seno. Una scelta che, come racconta lei stessa, non è stata dettata solo da motivi estetici ma anche da una storia personale segnata da episodi dolorosi. «Mio marito è contrario al bisturi, ma sa anche che sono ricorsa alla chirurgia per risolvere gravi problemi con me stessa dopo anni in cui ero stata bullizzata, molestata e avevo subito violenza psicologica».

Il racconto diventa ancora più duro quando la showgirl ricorda quanto quel periodo l’abbia fatta sprofondare in una profonda sofferenza. «Ho tentato anche di togliermi la vita per tutto questo dolore e il bisturi mi ha aiutato. Ma forse ho esagerato, tante cose, come i glutei, non le rifarei».

Francesca Cipriani: la crisi con il marito e il desiderio di maternità

Al centro della vicenda c’è il matrimonio con Alessandro Rossi, oggi attraversato da una fase di forte tensione.

Durante l’intervista la showgirl ammette che la situazione è diventata talmente delicata da portarla a lasciare temporaneamente la casa coniugale. «Ho fatto le valigie e sono andata via da casa. Non so se io e mio marito ci separeremo, ma stiamo attraversando sicuramente un momento di crisi».

Il nodo più doloroso riguarda soprattutto il tema della maternità, un desiderio molto forte per Cipriani che, a 42 anni, sente crescere l’urgenza di costruire una famiglia. A complicare ulteriormente la situazione ci sono anche le critiche ricevute sui social: «Sono settimane che vivo questa situazione difficile. Sono tormentata dagli odiatori del web che mi chiedono continuamente perché non riesco ad avere un figlio, mentre io un bimbo lo voglio davvero. È mio marito che mi chiede di aspettare. Ho 42 anni, mi sono sposata per metter su famiglia, altrimenti non avrei detto “sì” per sempre».

Parole che restituiscono il ritratto di una donna alle prese con un momento complesso, tra riflessioni sul passato, il desiderio di maternità e una crisi matrimoniale ancora tutta da chiarire.