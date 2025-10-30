Nuovo formato per “Belve”? Francesca Fagnani starebbe pensando a uno spin off del noto programma Rai, con le interviste fatte alle persone comuni.

Francesca Fagnani, forse uno spin off di Belve sulla gente comune

“Belve“ è un programma seguitissimo dagli italiani e, dopo la versione “Crime“, ecco che potrebbe arrivare una sorta di versione “Nip”, ovvero uno spin off dedicato alle gente comune.

In realtà non sarebbe solamente un’idea, in quanto la stessa conduttrice, Francesca Fagnani, al termine della prima puntata di “Belve”, ha confermato la notizia: “avviso ai naviganti: in molti mi chiedono di intervistare persone comuni. Per dire cosa? Chi pensa di essere giusto per questo sgabello scriva a questo fantastico indirizzo”, sullo schermo è apparso l’indirizzo belveprovini@rai.it.

Come abbiamo visto, durante la prima puntata di “Belve”, Francesca Fagnani ha confermato l’intenzione di uno spin off del programma dedicato alle persone comuni. La stessa giornalista e conduttrice ha poi confermato su Instagram, in una storia: “in tanti in questi anni di Belve mi hanno chiesto di intervistare persone comuni. E se iniziassimo con i provini? A chi va, a chi si sente giusto per questo programma può scrivere a belveprovini@rai.it. Grazie, vi aspetto.”