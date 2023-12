Francesca Sofia Novello è incinta?

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi potrebbero diventare nuovamente genitori. La compagna del pilota, ospite del podcast Mamma Dilettante, ha svelato se è davvero incinta come si vocifera.

Ospite del podcast Mamma Dilettante di Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello ha annunciato che non è attualmente incinta, ma spera comunque di vivere presto un’altra gravidanza. Dopo la nascita della primogenita Giulietta, avvenuta a marzo 2022, la compagna di Valentino Rossi sogna di diventare nuovamente mamma.

Francesca Sofia ha ammesso:

“Sicuramente avrà un fratello o una sorella. Io sono cresciuta come sorella, ho avuto la fortuna di condividere, di dividere, di non avere tutto per me: una cosa che nella crescita fa la differenza, soprattutto in una situazione come quella di Giulietta, che è la principessina di casa. Mi piacerebbe avere un maschio, semplicemente per fare un’esperienza diversa”.