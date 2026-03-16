Francesca Sofia Novello, lo sfogo dopo le critiche sui social: “Ritocchini? Parlate…”

Nelle ultime ore Francesca Sofia Novello è tornata al centro dell’attenzione sui social dopo aver pubblicato alcune foto del passato che hanno acceso il dibattito tra i follower. Gli scatti, risalenti agli inizi della sua carriera da modella, hanno portato molti utenti a commentare il suo cambiamento estetico negli anni, tra accuse di presunti ritocchi e osservazioni critiche. Di fronte alle polemiche, la compagna di Valentino Rossi ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la sua posizione e condividere una riflessione sul rapporto con il proprio corpo e sulla cura di sé.

Critiche sui social e la replica di Francesca Sofia Novello

Travolta da numerosi messaggi — alcuni di sostegno e altri ancora critici — Novello ha deciso di affrontare il tema con una riflessione più ampia condivisa nelle storie. Ha spiegato che spesso sotto i suoi contenuti compaiono osservazioni simili e che, in parte, lo considera normale perché ognuno guarda la realtà con il proprio punto di vista. Ciò che la rattrista, ha raccontato, è quando l’attenzione verso il proprio benessere viene automaticamente scambiata per ricorso alla chirurgia.

Secondo la modella, infatti, prendersi cura di sé non significa artificio, ma consapevolezza del proprio corpo. Per questo ha rivolto un messaggio diretto alle giovani che la seguono: “Prendetevi cura di voi stesse. Non per inseguire un ideale imposto, ma perché mantenersi in salute e in equilibrio è un investimento per il futuro“. Novello ha poi parlato apertamente della chirurgia estetica, spiegando di non essere contraria in assoluto quando un difetto genera insicurezza, ma sottolineando l’importanza dell’equilibrio: “Credo però che la misura e la naturalezza siano fondamentali”. Ha inoltre invitato chi decide di intraprendere questo percorso ad affidarsi sempre a specialisti qualificati, ricordando che “la bellezza autentica non è uniforme né replicabile“, perché nasce dall’armonia con se stessi.

Francesca Sofia Novello, lo sfogo dopo le critiche sui social: “Ritocchini? Parlate…”

Francesca Sofia Novello è finita al centro delle discussioni online dopo aver condiviso su Instagram alcune immagini risalenti agli inizi della sua carriera nel mondo della moda. Gli scatti, datati tra il 2015 e il 2016 e pubblicati come ricordo dei suoi primi passi da modella, hanno attirato l’attenzione di molti utenti che hanno commentato il cambiamento del suo aspetto nel tempo. Tra i messaggi comparsi sotto il post non sono mancati quelli critici: qualcuno ha scritto “Eri molto più bella, ora sei come tutte le altre, piena di chirurgia“, mentre un’altra utente ha commentato “Questa ragazza non ha più nulla di naturale“.

La modella, oggi trentaduenne e madre di due bambine, ha inizialmente scelto di ignorare molte osservazioni, ma a uno dei commenti più diretti ha deciso di replicare senza giri di parole. Nella risposta ha chiarito: “A parte il seno non ho mai ritoccato nulla… ma mi fa onore che pensiate questo“, aggiungendo poi che spesso le persone parlano senza conoscere i motivi che possono portare qualcuno a sottoporsi a un intervento. Ha quindi concluso con fermezza: “…non sono affari vostri e non ho intenzione di spiegarvi, quindi siete liberi di pensare e dire quello che volete“.

Infine ha precisato che il suo intervento non nasce dal desiderio di rispondere alle critiche, ma dalla volontà di lanciare un messaggio responsabile a chi la segue sui social. Quando si ha visibilità, anche limitata, ha spiegato, diventa importante riflettere sul modo in cui si comunicano determinati temi: condividere l’idea che prendersi cura del proprio corpo e della propria salute non debba mai trasformarsi in un motivo di giudizio, ma in un gesto di rispetto verso se stessi.