Durante i test per la storica 8 Ore di Suzuka, in programma dall’1 al 3 agosto, Luca Marini ha subito una brutta caduta. Dopo aver partecipato al weekend di MotoGP a Silverstone, il pilota italiano si è recato in Giappone per provare la Honda CBR1000RR-R SP; durante il secondo giorno di prove è però rimasto vittima di un incidente violento.

Incidente per Luca Marini, fratello di Valentino Rossi: aggiornamenti sulle sue condizioni

La stagione MotoGP per il 27enne è iniziata con difficoltà, ma nonostante tutto è sempre riuscito a concludere le gare nei punti, ottenendo come miglior piazzamento l’ottavo posto ad Austin. In classifica ha raccolto finora 38 punti, mentre nel 2024, il suo primo anno alla guida della Honda RC213V, aveva totalizzato solo 14 punti. Marini ha faticato a trovare il giusto feeling con la moto giapponese, soprattutto dopo aver corso con Ducati e nel team VR46, dove aveva conquistato buoni risultati. Dopo il quindicesimo posto a Silverstone, si era spostato in Giappone per prepararsi alla celebre gara di endurance.

Durante il secondo giorno di test sul circuito giapponese, in vista della 8 Ore di Suzuka — dove era previsto che corresse insieme a Johann Zarco e Takumi Takahashi — il pilota della Honda HRC ha subito una grave caduta che lo ha messo in condizioni serie.

Secondo quanto comunicato dal team Honda HRC, di cui Marini fa parte e che è guidato dal fratello di Valentino Rossi, il pilota ha riportato una lussazione all’anca sinistra, fratture allo sterno e alla clavicola sinistra, danni ai legamenti del ginocchio sinistro e uno pneumotorace destro.

Marini è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove è stato stabilizzato, e rimarrà sotto osservazione in Giappone fino a quando non sarà considerato idoneo per il viaggio.

Incidente per Luca Marini: il post sui social

Al momento non è possibile stabilire con precisione i tempi di recupero, tuttavia, considerando la gravità delle lesioni riportate, si prevede che il pilota dovrà affrontare un lungo periodo di convalescenza e riposo assoluto. Attraverso i social, però, ha voluto ringraziare i fan per il supporto e ha promesso di fornire aggiornamenti sulle sue condizioni.