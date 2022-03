Francesco Chiofalo: la fidanzata Drusilla attacca l’ex, Antonella Fiordelisi

Drusilla Gucci ha preso le difese del fidanzato Francesco Chiofalo e ha replicato contro Antonella Fiordelisi.

Antonella Fiordelisi nei giorni scorsi ha aspramente criticato il suo ex, Francesco Chiofalo, in vista della sua partecipazione a La Pupa e il Secchione. La fidanzata del personal trainer romano, Drusilla Gucci, ha replicato alle parole della Fiordelisi.

Drusilla Gucci contro Antonella Fiordelisi

Drusilla Gucci non ha digerito quanto affermato da Antonella Fiordelisi via social nei confronti del suo fidanzato. La modella aveva detto che Chiofalo sarebbe stato ossessionato dal suo aspetto estetico e che lei lo avrebbe addirittura accompagnato in Turchia per un trapianto di barba. Inoltre aveva aggiunto che Chiofalo avesse duramente attaccato suo padre e che, pur non avendo ancora ricevuto le sue scuse, lei non lo avesse denunciato.

Drusilla ha replicato alle parole della Fiordelisi affermando: “Non ho niente contro di lei perché non la conosco.

Ma è evidente che la ragazza ha dei problemi con il passato che dovrebbe risolvere. Passato è quella cosa che sta alle spalle, forse se riuscisse a fare questo processo farebbe un piacere a tutti”.

Drusilla Gucci ha poi tirato una stoccata in merito al presunto tradimento di Chiofalo ai danni della stessa Fiordelisi e ha affermato: “Con me non è mai successo. Evidentemente non se lo sapevano tenere…”. Antonella replicherà alle sue parole?

La storia d’amore tra Drusilla e Chiofalo

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo si frequentano da circa un anno e oggi sembra che siano più felici che mai. In merito alla loro storia Antonella Fiordelisi ha dichiarato: “Quando arrivavo a Roma uscivo pochissimo, stavamo sempre a casa sua”, e ancora:

“Vedo invece che ora con la nuova fidanzata Drusilla è sempre in giro”. A detta della Fiordelisi Chiofalo sarebbe stato molto insicuro e possessivo nei suoi confronti e per questo insieme avrebbero fatto pochissima vita mondana insieme.