Francesco Chiofalo è stato ospite di Mirta Merlino nello studio di Pomeriggio Cinque nel corso della puntata di lunedì 4 novembre. Per il noto influencer ed ex volto di Temptation Island questa è stata l’occasione per parlare dei numerosi interventi di chirurgia estetica per i quali è stata spesa la cifra di ben 100.000 euro: “Sono vittima di un sistema sbagliato che parte dal mondo della moda”, ha dichiarato a tal proposito Chiofalo che non ha mai fatto mistero dei “ritocchi” che sono stati fatti sul suo corpo.

Francesco Chiofalo parla degli interventi estetici: come sono stati pagati

Nel corso degli anni sono state diverse le parti del corpo di Chiofalo oggetto di modifica: dalla mascella, agli occhi, passando denti e naso. Eppure per ogni cambiamento c’è dietro una motivazione. Secondo l’influencer erano le stesse agenzie a finanziare queste modifiche: “Io facevo il fotomodello e quindi è importante il primo piano. Quando scattavo io, non c’era Photoshop. Adesso si modificano, ma allora dovevi avere dei parametri del viso perfetti per davvero”.

Francesco Chiofalo: “Noi fotomodelli siamo delle vittime”

L’influencer ha proseguito nella sua riflessione raccontando che i fotomodelli sono vittime di un sistema che chiede la perfezione nei parametri estetici. Non ne era convinta tuttavia Caterina Collovati, presente anche lei in studio, che ha ipotizzato invece che Chiofalo non si accettasse: “Non dire così che tanto non ci credo. Dì invece che non ti piacevi…”.