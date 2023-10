Giorni complicati per Francesco Oppini che si è visto costretto a chiamare l’ambulanza dalla palestra che frequenta abitualmente. Il figlio di Alba Parietti è stato portato in ospedale e adesso sta molto meglio.

Francesco Oppini costretto a chiamare l’ambulanza

Preoccupazione per Francesco Oppini che, nei giorni scorsi, ha chiesto l’intervento dell’ambulanza. Il figlio di Alba Parietti era nella palestra che frequenta abitualmente quando si è infortunato alla schiena. Il personale della struttura non ha potuto fare altro che allertare il 118. I medici giunti sul posto l’hanno immediatamente trasferito in ospedale.

Cosa è successo a Francesco Oppini?

Via social, Francesco ha condiviso una foto in cui si mostra disteso sulla barella mentre i medici del 118 lo portano via in ambulanza. A didascalia, ha scritto:

“Ecco il mio lunedì. Nulla di grave, mi sono fatto male alla schiena in palestra”.

Come sta Francesco Oppini? Poteva andare peggio

Trasportato in ambulanza all’ospedale, Oppini ha ricevuto una brutta diagnosi: contrattura muscolare paravertebrale dorso-lombare. Il figlio di Alba Parietti, però, ci ha tenuto a tranquillizzare tutti i fan:

“Mettiamola così, per il dolore che ho sentito poteva andare molto peggio”.

Con un po’ di riposo e qualche farmaco, Francesco tornerà in forma molto presto.