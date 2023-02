Francesco Prisco morto a Cosenza: indagine per omicidio

Francesco Prisco, il 32enne gravemente ferito a colpi di fucile la notte del 17 febbraio, è morto in ospedale. Si indaga per omicidio.

L’agguato era avvenuto a Tortora e ora si indaga per omicidio.

Francesco Prisco morto a Cosenza: l’agguato

Francesco Prisco era stato ferito gravemente nella notte del 17 febbraio, con alcuni colpi di fucile. Un agguato che si è verificato a Tortora, nel Tirreno cosentino, poco distante dall’abitazione della vittima. L’uomo era ricoverato a Cosenza, ma purtroppo è deceduto in ospedale. Era stato colpito alle braccia e alle gambe e le sue condizioni erano apparse molto gravi fin dal primo momento.

I medici lo hanno sottoposto a due delicati interventi chirurgici, ma purtroppo la gravità delle ferite riportate lo ha portato al decesso.

Le indagini per omicidio

I carabinieri del comando provinciale di Cosenza e della Compagnia di Scalea stanno indagando per omicidio. Per risalire agli autori di questo agguato non viene esclusa nessuna pista. “Oggi la nostra comunità è stata colpita dalla perdita di una giovane vita, siamo tutti molto tristi e amareggiati.

Ci stringiamo al dolore della famiglia a cui vanno le nostre condoglianze. A te, Francesco, mandiamo un abbraccio, sicuri che lo riceverai” si legge sulla pagina Facebook del comune di Tortora.