Continua la battaglia in tribunale tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo che la conduttrice ha accusato l’ex marito di aver determinato la fine del matrimonio con la sua storia d’amore con Noemi Bocchi, il Capitano sta preparando una lista con i nomi di tutti gli amanti dell’ex consorte.

Totti fa i nomi degli amanti di Ilary Blasi

Il Corriere della Sera ha ricostruito gli ultimi passaggi della causa di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Sembra che in tribunale ci sia stato uno scambio di accuse in merito ai tradimenti. Lei sostiene che sia stato lui a mettere a segno le prime scappatelle, mentre lui il contrario. Per provare la sua tesi, la conduttrice, tramite i legali Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, ha presentato al Tribunale civile di Roma una richiesta formale di addebito contro l’ex marito. L’accusa? Il suo matrimonio è finito a causa della relazione tra Totti e Noemi Bocchi. Francesco, di tutta risposta, sta preparando una lista con i nomi degli amanti di Ilary: ha tempo fino al 10 agosto per rispondere all’ex moglie.

Totti: con chi l’ha tradito Ilary Blasi?

Tramite gli avvocati Antonio Conte e Laura Matteucci, Totti sta studiando una contro richiesta con i fiocchi. Francesco, sempre stando alla ricostruzione del Corriere della Sera, non ha intenzione di rinnegare il sentimento che prova per Noemi Bocchi, ma vuole dimostrare che la prima a tradire è stata proprio Ilary. Il Capitano presenterà una lista di nomi, con tanto di chat tra l’ex moglie e i presunti amanti. Per il momento, solo due sono certi: Cristiano Iovino e Luca Marinelli.

Totti e Ilary Blasi: la prossima udienza è il 20 settembre

“Nel documento, che verrà consegnato in queste ore, si farebbe quindi esplicitamente il nome di Cristiano Iovino, il tatuato e palestrato personal trainer romano di cui tanto si è scritto la scorsa estate. E forse anche del fascinoso attore Luca Marinelli, amico di Melory Blasi, sorella di Ilary. Più altri di cui si è lungamente dibattuto su siti e giornali”, si legge sul Corriere della Sera. La prossima udienza in tribunale è fissata per il 20 settembre.