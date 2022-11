Er Pupone avrebbe scritto alla modella solo per ringraziarla dei like, non certo per provarci

Fin da quando Antonella Fiordelisi non si è fatta scappare il nome di Francesco Totti all’interno della casa del Grande Fratello Vip non si parla d’altro. “Er Pupone” ha davvero scritto alla ex sportiva e oggi lanciatissima modella e influencer? E se sì, cosa le aveva scritto, ma soprattutto quando?

Le tempistiche sono importanti.

In diretta tv ad Alfonso Signorini Antonella Fiordelisi ha rivelato che Totti le avrebbe scritto un “ciao” nei messaggi su Instagram questa estate, forse ad agosto o a settembre (non si ricorda esattamente!). Il messaggio lei però l’ha ignorato, inconsapevolmente, lasciandolo nelle richieste di messaggi.

Ma perché Francesco Totti avrebbe dovuto scriverle, per di più essendo lui già (nuovamente) impegnato con la nuova fiamma Noemi Bocchi?

Tutta la verità sui messaggi di Francesco Totti e Antonella Fiordelisi

La querelle ha spinto nelle scorse ore il team legale di Antonella Fiordelisi a scrivere all’amico del cuore di Francesco Totti, Alex Nuccetelli, per smentire le dichiarazioni dell’ex calciatore che tramite Nuccetelli aveva negato di conoscere la modella nella maniera più assoluta.

Con una serie di Stories pubblicate su Instagram, Nuccetelli ha così voluto rispondere alle accuse facendo chiarezza sulla questione, sottolineando che l’amico non conosce la Fiordelisi e che, in realtà, potrebbe averle scritto (non conoscendo benissimo il funzionamento di Instagram, che è un social dove è finito un po’ per dovere) semplicemente per ringraziarla dei diversi like che lei metteva ai suoi post e alle sue Stories.

Ecco cosa ha dichiarato Nuccetelli in merito: