Antonella Fiordelisi minaccia azioni legali: “Il silenzio di Totti è la prova che ha detto il vero”

Gli avvocati di Antonella Fiordelisi hanno rilasciato un comunicato indirizzato a Alex Nuccetelli e Francesco Totti.

Dopo che Alex Nuccetelli ha smentito che Francesco Totti abbia mai contattato Antonella Fiordelisi (che a suo dire non conoscerebbe neanche) i legali della schermitrice hanno rilasciato un comunicato via social promettendo ripercussioni.

Antonella Fiordelisi: i legali contro Totti

Antonella Fiordelisi ha confessato che Francesco Totti l’avrebbe contattata via social alcuni mesi fa, ossia quando la relazione tra l’ex calciatore e Noemi Bocchi era già iniziata.

La questione è stata smentita da Totti attraverso l’amico Alex Nuccetelli, che ha precisato che l’ex Capitano non conoscerebbe neanche Antonella Fiordelisi. La questione ha suscitato la reazione dei legali della gieffina che hanno preteso le scuse di Nuccetelli e Totti e hanno affermato che, qualora Totti non tema ripercussioni (visto che non avrebbe scritto alcunché a Antonella), non vedrebbero alcun problema nel pubblicare lo screenshot incriminato.

“Se lei è così sicuro, come ha affermato, che la dott.ssa Antonella Fiordelisi abbia detto una bugia e che non abbia le prove di quanto sostenuto, allora si chiede a lei, nella sua qualità di portavoce del sig.

Totti (come lei stesso si è definito), di chiedere al sig. Totti di autorizzare la pubblicazione dello screenshot della sua ‘richiesta di messaggi’”, si legge nel messaggio dei legali.

Al momento Alex Nuccetelli non ha replicato al messaggio rilasciato a mezzo social dai legali di Antonella Fiordelisi e in tanti si chiedono quali saranno gli ulteriori sviluppi sulla vicenda che, senza dubbio, potrebbe causare non pochi problemi a Totti e alla sua attuale compagna, Noemi Bocchi.