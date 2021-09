Francia, 51enne chiama la polizia più di 3mila volte: arrestato e ricoverato

Chiama la polizia 3mila volte in poche settimane, arrestato dagli agenti. L'uomo, un 51enne, ha palesato dei problemi psicologici.

È stato arrestato in Francia un uomo di 51 anni che ha approfittato della pazienza della forze dell’ordine, fino al punto che le stesse hanno dovuto intervenire per bloccare le attività turbative del soggetto. Nello specifico il 51enne avrebbe chiamato per più di 3mila volte il centralino della Polizia, intasandolo e generando dei falsi allarme.

LEGGI ANCHE: Anziana chiama la polizia per ricevere compagnia a Natale

Chiama la polizia 3mila volte, arrestato

L’arresto è avvenuto domenica 12 settembre a Sartrouvill, Yvelines. Solo nel giorno del suo fermo, il 51enne aveva effettuato ben 500 chiamate alle forze dell’ordine che, stremate dal suo comportamento, hanno deciso di identificare il numero ed intervenire.

Chiama per 3mila volte la polizia

A casa dell’uomo le forze dell’ordine hanno effettuato una perquisizione che ha permesso di individuare altri cellulari, tre nello specifico, utilizzati per chiamare la polizia.

Sembrerebbe che il 51enne, solo tra l’1 e il 12 settembre, giorno dell’arresto, abbia composto 1380 volte il numero della polizia, con chiamate che sarebbero durate dai 30 secondi ai 2 minuti ognuna.

Chiama 3mila volte la polizia, arrestato

Per l’uomo è scattato l’arresto e, nel successivo interrogatorio, il 51enne si è giustificato dicendo che voleva semplicemente parlare con la polizia.

Per lui è stato richiesto un consulto psicologico che ha stabilito che per il suo stato di salute psico mentale sia inconciliabile con la custodia e per questo il 51enne è stato trasferito in un ospedale psichiatrico.