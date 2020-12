Anziana chiama la polizia per ricevere compagnia a Natale

Un bel gesto quello compiuto da quattro poliziotti in servizio.

Nonna Fedora è una signora anziana di 87 anni che ha deciso di chiamare il centralino della Questura di Milano per un brindisi di Natale. Un messaggio di auguri molto apprezzato dal personale in servizio che ha accettato di buon grado l’invito per un brindisi in compagnia.

Anziana chiama la polizia

Due pattuglie con quattro poliziotti hanno raggiunto la casa della donna, trascorrendo un po’ di tempo in compagnia. La donna sola ha espresso una richiesta subito accolta dagli agenti che si sono recati in casa della vedova di un poliziotto in pensione. A causa dell’emergenza Covid-19 la signora Fedora è rimasta in casa il giorno di Natale.

Gli agenti della polizia delle volanti Duomo e Duomo Bis hanno raggiunto la casa della donna per parlare un po’.

Un felice scambio di battute, con tanto di ricordi di suo marito quando era giovane e in servizio con la divisa. Francesco, Giambattista, Graziano e Sergio hanno salutato con affetto la donna e trascorso del tempo con lei.

Il messaggio

Nel frattempo sulla pagina Facebook della Polizia di Stato è stata pubblicata la telefonata integrale che ha preceduto la visita a nonna Fedora. Il gesto ha ovviamente ricevuto tantissimi consensi e apprezzamenti.

“La signora Fedora ha chiamato la Questura di Milano – si legge su Facebook – per augurare Buon Natale ai poliziotti. Sergio, Francesco, Graziano e Giambattista l’hanno raggiunta a casa per ringraziarla e trascorrere del tempo in sua compagnia. Tanti auguri Nonna Fedora!”.