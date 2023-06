Un giovane di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti, ha picchiato una donna di 73 anni, nonna di una bambina che in quel momento era con lei. L’uomo ha poi tentato di rapire la nipotina della signora. L’episodio è accaduto lo scorso 19 giugno a Bordeaux (Francia). Il prefetto delle regioni Nouvelle-Aquitaine e Gironda ha parlato di “immagini di estrema violenza” su Twitter, riferendosi al filmato che ha immortalato l’aggressione e che sta facendo il giro dei social. L’aggressione è stata ripresa dalla telecamera di sorveglianza della palazzina in cui viveva la donna. Il video è stato trasmesso, in particolare, dagli esponenti di estrema destra e da Nicolas Florian, ex sindaco di Bordeaux.

Picchia la nonna e tenta di rapire la nipotina: cosa mostra il video?

Nel filmato si vedono la nonna e la nipotina (che avrebbe meno di 15 anni) davanti alla propria abitazione sita in Cours de Martinique; all’improvviso, uno individuo si avvicina con fare ambiguo, camminando sul marciapiede verso il portone di casa che la signora e la ragazzina stanno varcando. Il 30enne blocca con un piede la porta di casa e per un attimo scompare dalla visuale, per poi riapparire mentre tira fuori nonna e nipote, scarventandole a terra. L’uomo poi tenta di portare via la ragazzina, ma lei riesce fortunatamente a liberarsi. Lo sconosciuto se ne va, dunque. La 73enne è stata ricoverata in ospedale con una prognosi di qualche giorno.

Il prefetto: “Atto intollerabile”

Il prefetto ha scritto: “Condanno questo atto intollerabile e spero che tutto venga chiarito il più rapidamente possibile”. Ha fatto inoltre sapere che l’uomo è stato arrestato rapidamente grazie al filmato e alle dichiarazioni di un testimone.