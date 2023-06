La 78enne che ha subito violenza domestica in Svizzera non ce l’ha fatta. Le ferite riportate erano troppo gravi ed è deceduta durante la notte.

Svizzera, donna trovata morta dopo aver subito violenza domestica

Non ce l’ha fatta a superare la violenza domestica. Una donna di 78 anni, che è stata picchiata, è deceduta durante la notte a causa delle ferite riportate. Il presunto autore del femminicidio è il marito, che è stato arrestato sul luogo della tragedia, a Neuchâtel. La polizia, informata di un violento litigio in un appartamento, era intervenuta intorno alle 18.30. Sul posto è stato trovato il corpo della donna, già priva di sensi. La 78enne è stata soccorsa e portata in ospedale, ma è deceduta. Gli agenti hanno arrestato il marito.

Donna morta dopo violenza domestica

I vigili del fuoco hanno aiutato i sanitari a portare la donna fuori dall’appartamento. La 78enne è stata ricoverata all’ospedale di Portales in terapia intensiva, ma purtroppo è deceduta. Sul caso è stata aperta un’inchiesta. Secondo gli inquirenti, non sarebbe stata usata nessuna arma. La coppia non era nota alla polizia per fatti di violenza domestica.