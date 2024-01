Il gatto randagio era in realtà un gatto delle foreste, conosciuto anche come gatto selvatico europeo

Una coppia dell’Yonne (Francia) ha investito per sbaglio un gatto con l’auto. Decidendo di soccorrerlo e salvarlo non potevano immaginare che quello che a loro sembrava un semplice gatto randagio fosse in realtà un gatto selvatico europeo.

Il salvataggio

La coppia, dopo aver soccorso il felino, ha deciso di portarlo dal veterinario, sorpresi dall’aggressività di quello che ai loro occhi era un gatto randagio qualunque. Dal veterinario hanno però scoperto che l’animale è un gatto delle foreste, conosciuto anche come gatto selvatico europeo.

La scoperta del veterinario

Nell’incidente il felino si era rotto il femore, ma una volta svanito l’effetto dell’anestetico l’animale si è subito dimostrato violento e aggressivo con gli altri gatti e anche con gli umani. Esaminando il suo comportamento, il veterinario ha sollevato alcuni dubbi circa la natura domestica del gatto. Esami più approfonditi hanno dunque rivelato la verità: si trattava di un gatto delle foreste, una specie protetta dal 1976 e che svolge un ruolo fondamentale nel controllo dei roditori nelle foreste francesi.

Dopo un breve periodo di cure, il gatto è stato rilasciato nel suo ambiente naturale.