Gli operatori sanitari del 118 sono intervenuti sul posto in una manciata di minuti ma per lui non c’era più niente da fare. È morto sul colpo un uomo di 70 anni, urtato violentemente alla testa da un treno di passaggio.

Uomo urtato da un treno in corsa nel Pavese: morto sul colpo

L’identità della vittima è ancora da accertare e così anche l’esatta dinamica dei fatti in merito ai quali esiste però una prima ricostruzione. Il dramma si sarebbe consumato nel tardo pomeriggio del giorno dell’Epifania intorno alle 18.30. La vittima si trovava sulla linea ferroviaria Pavia-Vercelli, nel tratto compreso tra Castelnovetto e Nicorvo e si ritiene che stesse camminando sulla massicciata. Per la precisione si trovava nelle vicinanze del passaggio a livello ubicato sulla strada provinciale Nicorvo-Castelnovetto, come riportato da La Provincia Pavese. Al sopraggiungere del treno non avrebbe probabilmente fatto in tempo a spostarsi del tutto ed il convoglio lo avrebbe urtato alla testa. Allo stesso modo, dato che era buio, è probabile che il conducente non si sia reso conto della presenza dell’anziano lungo la tratta ferroviaria.

Il corpo è stato scaraventato a diversi metri di distanza e l’allarme è stato lanciato una manciata di secondi dopo ma il decesso era già sopraggiunto. La vittima non aveva documenti con sè, ragion per cui non è stato possibile identificarlo subito. Vi stanno lavorando le forze dell’ordine allo scopo di capire di chi si tratti ed allertare i familiari.