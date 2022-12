Francia-Marocco: a Parigi 2000 agenti e piano per evitare incidenti

Francia-Marocco: a Parigi 2000 agenti e piano per evitare incidenti

Francia-Marocco: a Parigi 2000 agenti e piano per evitare incidenti

Le autorità vogliono evitare incidenti in vista di Francia-Marocco. Attenzione ad un'importante via del centro di Parigi.

Francia-Marocco non sarà una partita qualsiasi, ma la semifinale dei Mondiali in Qatar 2022, e quindi per evitare incidenti le autorità parigine hanno deciso anticipatamente di prendere provvedimenti visti i precenti.

Francia-Marocco: a Parigi 2000 agenti e piano per evitare incidenti

In Francia, specialmente nella capitale Parigi, ci sono numerosi abitanti e cittadini di origine marocchina che già hanno avuto modo di festeggiare le varie qualificazioni ai turni successivi del Mondiale in Qatar. La seconda semifinale che andrà in scena alle 20.00 del 14 dicembre 2022 vede scontrarsi la Francia e il Marocco e questo proeccupa le autorità francesi.

Già dopo la vittoria contro il Portogallo, i marocchini sono scesi in strada a festeggiare con fumogeni e cori e si sono stati scontri con alcuni tifosi francesi.

Ecco dove si concentreranno gli agenti

La zona che sarà tenuta sotto controllo è quella degli Champs Elysée, l’enorme Avenue di Parigi dove i tifosi del Marocco sono sempre andati a festeggiare. Il problema non è solo relativo ai tifosi marocchini, ma anche ai francesi.

Gli Champs Elysée sono infatti il luogo di ritrovo, in caso di vittoria, anche dei parigini. Quindi per evitare spiacevoli incontri tra le due tifoserie, dato che ci sarà un vincitore e un vinto, la prefettura ha deciso di monitorare con 2.000 agenti circa l’Avenue. Il municipio del settore ha invocato invece la chiusura della strada durante e dopo la partita.