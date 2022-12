Mondiali in Qatar, il Marocco continua a stupire: è in semifinale

Dopo la memorabile vittoria ai calci di rigore del Marocco agli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022 ai danni della Spagna, gli uomini di Walid Regragui sorpendono anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Quella del Marocco è la prima nazionale africana ad arrivare alla semifinale di un Mondiale.

Mondiali in Qatar, il Marocco batte anche il Portogallo: è semifinale

Al Marocco è bastato un gol dell’attaccante En-Nesyri per battere il Portogallo dei fenomeni. 1 a 0 e semifinale raggiunta per gli 11 africani che scrivono la storia di un intero continente. Cristiano Ronaldo è partito ancora una volta dalla panchina, per poi subentrare nel secondo tempo, ma nemmeno il cinque volte Pallone d’oro ha potuto fare qualcosa contro questo fantastico Marocco.

Hanno già fatto il giro del mondo le immagini del numero 7 che lascia il campo in lacrime: la sua era sembra essere giunta davvero al termine.

Le feste nella città italiane

Proprio come era successo solo qualche giorno fa, moltissimi marocchini residenti in Italia si sono riversati nelle strade del nostro Paese per festeggiare l’incredibile risultato sportivo raggiunto. Nonostante la pioggia che sta cadendo in tantissime regioni italiane, infatti, tantissimi marocchini si sono riuniti nelle piazze delle principali città per esultare alla grande impresa della loro nazionale.