Luis Enrique non è più il ct della Spagna, la federcalcio iberica lo sostituisce con de la Fuente

Luis Enrique è stato rimosso dal suo incarico di ct della Spagna: il suo posto, dopo la scadenza del contratto, è stato preso da Luis de la Fuente.

Luis Enrique non è più il ct della Spagna: la nota ufficiale

“La federcalcio iberica Rfef vuole ringraziare il lavoro di Luis Enrique e di tutto il suo staff tecnico alla guida della nazione assoluta negli ultimi anni. Sia il presidente, Luis Rubiales, che il direttore sportivo, José Francisco Molina, hanno comunicato all’allenatore la decisione presa”. Così la federcalcio spagnola ha annunciato la fine dell’era Luis Enrique per la Spagna.

Il contratto del ct era scaduto nel momento in cui la nazionale è uscita dal Mondiale e non è stato rinnovato. Enrique, quindi, paga il flop che la squadra iberica ha messo in campo in Qatar. Flop che ha esasperato le critiche verso il c.t. già inviso ai media da anni per il suo antimadridismo. Il suo incarico, quindi, avrebbe potuto essere rinnovato solo a patto che la Spagna avesse vinto: cosa che non si è verificata con l’uscita agli ottavi.

La federcalcio iberica lo sostituisce con de la Fuente

Per quanto riguarda Enrique, l’incarico è stato assegnato a Luis de la Fuente, che al momento si occupa dell’Under 21. Il nuovo c.t., che con la fuoriuscita del suo predecessore viene a tutti gli effetti promosso, gode dei risultati di una scelta continuista nonostante non abbia nessun tipo di esperienza ad alto livello.

In lizza, a quanto si apprende, c’erano anche Marcelino e Roberto Martinez.