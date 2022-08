Francia, una persiana colpisce la testa di una turista italiana: muore a soli 27 anni

Un'altra giovane vita è stata stroncata prematuramente. Carlotta è morta dopo essere stata colpita da una persiana che si era staccata da un edificio.

Si trovava a Briançon in Francia, ma la sua vita è stata stroncata prematuramente a soli 27 anni dopo che una persiana si era staccata da un palazzo colpendo testa e busto. È morta così Carlotta Grippaldi giovane torinese che proprio in quei giorni stava trascorrendo le vacanze con un’amica.

Stando a quanto si apprende, il decesso sarebbe avvenuto in ambulanza poco prima che raggiungesse l’ospedale.

Persiana cade su una turista italiana: muore a soli 27 anni

Carlotta stava passeggiando lungo la Grand Rue quando, intorno alle 19.30 da una finestra si era staccata l’anta che avrebbe così preso in pieno la ragazza. Tutto sarebbe accaduto con una velocità tale che la giovane non avrebbe fatto in tempo ad accorgersi di ciò che le era successo.

Disperata la corsa contro il tempo dell’amica che ha iniziato a chiedere immediatamente l’intervento dei soccorsi. Ogni sforzo tuttavia è stato vano. Nel frattempo la Procura francese ha provveduto ad avviare un inchiesta per omicidio involontario.

Chi è Carlotta Grippadi

Laureata in economia e commercio presso l’Università di Torino, Carlotta lavorava come business development specialist presso Lavazza. Tra le sue passioni anche quella per la neve: la giovane – si legge da la Stampa – si recava molto spesso nella località di Sestriere e dal 2019 era una maestra di sci, attività che aveva esercitato nel comprensorio italo-francese della vialattea.