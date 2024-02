Il rogo è stato appiccato in un parco di Napoli: tre fratellini hanno dato fuoco ad una giostra per bambini

Sembrava un atto vandalico in piena regola e in un certo senso lo è stato. La particolarità è che a portarlo a termine sono stati tre bambini di soli 11, 8 e 3 anni. I piccoli hanno dato fuoco ad una giostra sita nel parco giochi della città di Sant’Anastasia, in provincia di Napoli.

Fratellini incendiano la giostra: atto vandalico dei bambini

Secondo quanto scoperto dalle autorità, che hanno osservato attentamente le immagini delle telecamere di sicurezza, ad accendere le fiamme sono stati proprio i tre bambini in autonomia. I fratellini sono sfuggiti allo sguardo della madre e avevano con loro alcuni accendini. Con questi hanno appiccato il fuoco a delle cartacce che, una volta gettate sull’erba, hanno inglobato anche la giostra. Le fiamme si sono alzate alte e pericolose, ma fortunatamente nessuno si è fatto male.

Fratellini incendiano la giostra: guai per la madre distratta

A pagare le conseguenze di questa bravata sarà la madre dei tra piccoli, già segnalata all’autorità giudiziaria per danneggiamento aggravato. La donna è stata identificata dai carabinieri attraverso i video delle telecamere della zona ed è stata raggiunta in breve tempo.