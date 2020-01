Il fratello di Ibrahimovic morto a soli 41 anni: la storia di Sapka

Sapka, fratello di Zlatan Ibrahimovic, è morto a soli 41 anni dopo aver a lungo combattuto contro la malattia.

Aveva solo 41 anni Sapka Ibrahimovic, fratello del più famoso Zlatan Ibrahimovic, quando è morto nell’aprile 2014 dopo aver a lungo combattuto contro la malattia. Dopo la sconfitta in Champions League a Londra, Zlatan ha lasciato i compagni del Paris Saint-Germain per volare in Svezia e raggiungere la famiglia, insieme alla moglie e ai due bambini. Inizialmente Ibra aveva comunicato soltanto della sua volontà di rientrare a casa per proseguire la convalescenza, in seguito all’incidente alla coscia avvenuto nel corso del match di andata contro il Chelsea. Solo in seguito è stata resa nota la vera ragione del rapido rientro del calciatore che, al momento, non ha fatto sapere quando rientrerà in Francia.

Morto il fratello di Ibrahimovic

I funerali del fratello di Ibrahimovic, morto a soli 41 anni, si sono svolti in forma privata – la famiglia ha voluto fortemente mantenere il più stretto riserbo – in Svezia.

Al termine della funzione, la salma è stata seppellita al cimitero di Malmö. È stato lo stesso Zlatan a calare il feretro nella fossa. Accanto al calciatore e ai familiari si sono stretti alcuni amici e conoscenti. Presenti anche la moglie Helena Seger e i due figli, Vincent e Maximilian.

“Dov’era Dio?”

Il dolore per la scomparsa prematura di un fratello non si può cancellare. Rimane, oltre alla sofferenza, anche la rabbia davanti a un destino ingiusto. A quattro anni dalla morte di Sapka, nel corso di un’intervista rilasciata a Vanity Fair nel 2018, l’attaccante ha fatto luce sul proprio rapporto con la religione: “Chi sarebbe Dio? Io sono il mio Dio. Quando mio fratello è morto, dov’era lui per salvarlo?“.