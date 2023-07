Dramma nelle prime ore del mattino di oggi, giovedì 13 Luglio, sulle strade di Strassoldo di Cervignano, in Friuli. Un uomo di 60 anni ha perso il controllo della sua automobile mentre percorreva via Civis e il mezzo è andato a sbattere contro un muro: l’automobilista è morto sul colpo.

Friuli, 60enne perde la vita in un incidente: esce di strada con l’auto e sbatte contro un muro

Erano circa le ore 4 del mattino di oggi, quando un uomo di 60 anni ha perso improvvisamente il controllo della sua automobile mentre stava guidando su via Civis, a Strassoldo di Cervignano. L’auto ha sbandato per cause ancora da accertare, si è ribaltata ed ha terminato la sua folle corsa contro un muro. Lo schianto è stato violentissimo: per l’uomo alla guida del veicolo non c’è stato nulla da fare.

L’intervento dei soccorsi e il decesso del 60enne

Sul posto soo giunti i medici del 118, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i carabinieri. I sanitari hanno provato a rianimare il 60enne, ma le ferite riportate nello schianto si sono rivelate troppo profonde: l’uomo è morto poco tempo dopo. I vigili del fuoco si sono occupati di estrarre il corpo dalle lamiere del mezzo distrutto, mentre polizia e carabinieri effettuavano tutti i rilievi del caso.