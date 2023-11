I fatti risalirebbero agli anni tra il 2015 e il 2021, quando vennero messe in pratica diverse decine di frodi nel settore degli idrocarburi. Le indagini della guardia di finanza hanno fatto il loro corso e adesso 150 milioni di euro sono stati sequestrati in tre diverse regioni italiane. L’elenco degli indagati è nutrito: undici persone sembrerebbero essere coinvolte.

Frode carburanti: l’operazione della guardia di finanza

I nuclei di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Napoli, Trieste e Frosinone, in collaborazione con il Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (SCICO), stanno dando esecuzione in tre regioni italiane (Campania, Lazio ed Emilia-Romagna) a due decreti di sequestro per 150 milioni di euro complessivi. I decreti sono frutto di una grossa indagine che è partita tempo fa e ha fatto luce su una serie di frodi nel settore degli idrocarburi che sono proseguite nel corso di più di un lustro (2015-2021).

Frode carburanti: gli indagati

Undici persone risultano essere indagati per plurimi reati tributari, false comunicazioni sociali, trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio. Sei di loro sono in una posizione ancor peggiore e si parla di contestazioni aggravate, perché le loro azioni avrebbero favorito due diversi clan della Camorra napoletana: il Formicola e il Silenzio.